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Известная украинская теннисистка захотела играть за "Динамо": опубликовано видео

четверг, 21 марта 2019, 11:48

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко продемонстрировала свои футбольные навыки и в шутку поинтересовалась своими шансами попасть в "Динамо".

Соответствующее видео Цуренко добавила на своей странице в Facebook.

На нем украинская теннисистка мастерски жонглирует мячом.

С вопросом о шансах попасть в "Динамо" Цуренко обратилась к словенскому вингеру киевского клуба Беньямину Вербичу.

"Беньямин Вербич, что ты думаешь по поводу моих шансов попасть в "Динамо" Киев"?, - написала Цуренко.

Вербич ответил в комментариях: "Я думаю, что у тебя весьма неплохие шансы".

Напомним, ранее "Апостроф" также сообщал о том, что украинский боксер Александр Усик спел песню про "Динамо" после разгромного поражения киевлян в матче с "Челси".

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