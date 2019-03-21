Где смотреть онлайн Бельгия - Россия: расписание трансляций

21 марта сборная Бельгии в Брюсселе примет сборную России в рамках первого тура квалификации на чемпионат Европы-2020.

БЕЛЬГИЯ - РОССИЯ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по киевскому времени.

В эфире украинского ТВ поединок транслироваться не будет. Прямую трансляцию этого матча можно будет посмотреть на российских телеканалах "Первый канал" и "Матч! Премьер".

Отметим, что сборные Бельгии и России будут бороться за выход на Евро-2020 в одной отборочной группе с командами Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что в сети появилось фото "жутких" травм футболиста сборной России, который находится в СИЗО.