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Где смотреть онлайн Бельгия - Россия: расписание трансляций

четверг, 21 марта 2019, 09:45

21 марта сборная Бельгии в Брюсселе примет сборную России в рамках первого тура квалификации на чемпионат Европы-2020.

БЕЛЬГИЯ - РОССИЯ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по киевскому времени.

В эфире украинского ТВ поединок транслироваться не будет. Прямую трансляцию этого матча можно будет посмотреть на российских телеканалах "Первый канал" и "Матч! Премьер".

Отметим, что сборные Бельгии и России будут бороться за выход на Евро-2020 в одной отборочной группе с командами Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что в сети появилось фото "жутких" травм футболиста сборной России, который находится в СИЗО.

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