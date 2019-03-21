Шевченко сделал интересное заявление о работе в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что не планирует всю жизнь работать в национальной команде, а хочет попробовать свои силы в клубном футболе.

Слова Шевченко приводит "Команда №1".

"Вижу ли я себя в роли тренера сборной на всю жизнь? Конечно, нет. Как только я закончу с национальной командой, с удовольствием пойду работать в какой-нибудь клуб. В сборной, к сожалению, не хватает времени на индивидуальную работу с футболистами. Работая в клубе, намного легче донести до игроков свои идеи, принципы, мысли", - сказал Шевченко.

Напомним, Шевченко возглавляет сборную Украины с 2016 года.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что известный журналист жестко раскритиковал Шевченко из-за нового бразильского украинца.