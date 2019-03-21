РУС. | УКР.

четверг, 21 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.10
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

21 марта

16:23
Кто хочет стать миллионером: сети повеселили яркие фотожабы с Зеленским
16:15
​Отцам и многодетным на заметку: в Украине готовят новшества для родителей в декрете
16:00
Скандальный российский актер развелся с женой после обвинений в насилии
15:58
Суд над экс-начальником Генштаба ВСУ : в деле появился подставной "эксперт" и секретные документы
15:50
Оставаясь внеблоковой страной, Украина сможет зарабатывать миллиарды - Рабинович
15:30
В Крыму заметили жену Януковича: фото
15:30
Менеджер Началовой рассказала, с кем останется дочь певицы
15:28
Uber запускает в Киеве новый сервис Green
15:24
Шевченко сделал интересное заявление о работе в сборной Украины
15:01
Волонтеры рассекретили российского подполковника и его солдат, воевавших на Донбассе: фото и видео
15:00
В Москве похоронили Юлию Началову
14:54
У Яценюка отреагировали на скандальное заявление главы ГПУ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Шевченко сделал интересное заявление о работе в сборной Украины

четверг, 21 марта 2019, 15:24

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что не планирует всю жизнь работать в национальной команде, а хочет попробовать свои силы в клубном футболе.

Слова Шевченко приводит "Команда №1".

"Вижу ли я себя в роли тренера сборной на всю жизнь? Конечно, нет. Как только я закончу с национальной командой, с удовольствием пойду работать в какой-нибудь клуб. В сборной, к сожалению, не хватает времени на индивидуальную работу с футболистами. Работая в клубе, намного легче донести до игроков свои идеи, принципы, мысли", - сказал Шевченко.

Напомним, Шевченко возглавляет сборную Украины с 2016 года.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что известный журналист жестко раскритиковал Шевченко из-за нового бразильского украинца.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Суркис не хочет увольнять тренера "Динамо" по одной причине - футбольный эксперт

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: подробности и результаты

Динамо - Челси - 0:5 Хроника матча, видео голов

Вильярреал - Зенит - 2:1 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: