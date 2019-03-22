В "Шахтере" приняли важное решение по одному из ветеранов команды

Донецкий "Шахтер" готов расстаться с бразильским полузащитником Веллингтоном Немом.

Об этом сообщает Globo Esporte.

По сведениям источника, украинский клуб готов как продать футболиста, так и отдать его в аренду. Интерес к нему проявляют клубы из ОАЭ и Японии, но сам игрок хочет вернуться в Бразилию.

27-летний Нем перешел в "Шахтер" летом 2013 года из бразильского "Флуминенсе". Сумма трансфера составила девять миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за "Шахтер" 13 матчей во всех турнирах, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отметился двумя результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" представил яркое промо матча с "Динамо" в стиле "Игры престолов".