Где смотреть онлайн женский масс-старт Кубка мира в Холменколлене: расписание трансляций

24 марта в норвежском Холменколлене в рамках заключительного этапа Кубка мира состоится женский масс-старт.

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЮ ЖЕНСКОГО МАСС-СТАРТА В ХОЛМЕНКОЛЛЕНЕ

Начало гонки - в 14.45.

Прямую трансляцию женского масс-старта можно будет посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". Также трансляция будет доступна на российском телеканале "Матч ТВ", белорусском "Беларусь 5" и спутниковом "Eurosport 1".

Напомним, что в женском общем зачете Кубка мира продолжается упорная борьба между итальянками Доротеей Вирер (882 очка) и Лизой Витоцци (852).

Ранее "Апостроф" сообщал, что победительницей женского спринта в Холменколлене стала словачка Анастасия Кузьмина.