Где смотреть онлайн Нидерланды - Германия: расписание трансляций

24 марта в матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года встретятся сборные Нидерландов в и Германии. Встреча пройдет на стадионе "Йохан Круифф Арена" в Амстердаме.

НИДЕРЛАНДЫ - ГЕРМАНИЯ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи - в 21.45.

Прямую трансляцию матча Нидерланды - Германия можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". Также поединок будет транслировать российский телеканал "Матч ТВ".

Голландская и немецкая сборные выступают в группе С вместе с национальными командами Северной Ирландии, Эстонии и Беларуси.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что Нидерланды ярко вырвали путевку в полуфинал Лиги наций.