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Известный в прошлом футболист "Шахтера" экстренно госпитализирован

вторник, 26 марта 2019, 20:00

Бывший футболист донецкого "Шахтера" Франселино Матузалем экстренно госпитализирован в Италии.

Как сообщает местная пресса, известного 38-летнего бразильского спортсмена доставили в клинику итальянского города Витербо на карете "скорой" помощи.

О причинах госпитализации Матузалема итальянские издания не сообщают.

Напомним, что в прошлом году бразилец завершил карьеру футболиста. Последним клубом известного футболиста был американский "Майами".

За донецкий "Шахтер" Матузалем играл с 2004 по 2007 годы. В составе украинской команды он дважды выигрывал национальной первенство и был одним из лидеров "горняков".

Ранее "Апостроф" сообщал, что Самый дорогой футболист планеты рассказал о планах на будущее.

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