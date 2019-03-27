Он голодный и опасный: тренер предупредил Гвоздика накануне чемпионского боя

Тренер чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика Тедди Атлас назвал сильные стороны следующего соперника украинца Дуду Нгумбу.

ГВОЗДИК - НГУМБУ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ

Слова Атласа приводит Luckypunch.net.

"Нгумбу - это боец, голодный боец. Он может быть опасным. Француз хочет заполучить ту возможность, которая есть у Алекса. Он провел достаточно много боев против хороших соперников, качественных боев по двенадцать раундов. Для него этот бой – шанс показать себя в бою против топ-боксера и забрать титул", - отметил тренер.

"Нгумбу – сложный соперник, он не тот, который будет бить легко, он будет бить жестко. У него хороший удар с правой и хороший хук с лева. Я думаю, в бою он будет агрессивным, ведь понимает, что у него появился тот самый шанс. Его нужно уважать, что мы и делаем, однако, к бою мы будем готовы", - также сказал Атлас.

Напомним, бой Гвоздик - Нгумбу пройдет в ночь с 30 на 31 марта по киевскому времени. Украинский боксер впервые проведет защиту своего титула.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что Гвоздик сообщил о готовности к чемпионскому бою.