Бывший игрок "Динамо" возглавил украинский клуб

Новым главным тренером полтавской "Ворсклы" назначен Виталий Косовский.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

На посту наставника полтавчан Косовский сменил ушедшего в отставку Василия Сачко.

Косовский подписал с "Ворсклой" контракт до конца сезона. Стоит отметить, что специалист с января этого года тренировал молодежную команду "Ворсклы".

43-летний Косовский в бытность футболистом с 1994 по 2003 года выступал за "Динамо" и шесть раз становился чемпионом Украины.

По итогам первой части сезона "Ворскла" не попала в топ-6 чемпионата Украины и не сможет бороться за призовые места. Следующий матч полтавский клуб проведет 2 апреля на выезде с "Карпатами".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ворскла" с крупным счетом проиграла "Заре" в Премьер-лиге.