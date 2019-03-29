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Чтобы Усик был доволен: сеть развеселило видео известных украинских спортсменов

пятница, 29 марта 2019, 20:32

Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик и серебряный призер Олимпиады-2016 в греко римской борьбе Жан Беленюк порадовали фанатов забавным видео.

Беленюк поделился видео в своем аккаунте в Instagram.

На видео Усик находится за рулем автомобиля. "Хорошо, когда машина мощная, едет хорошо, быстро. Это самое хорошее, что есть в машине", - говорит боксер. После этого в кадре появляется Беленюк, который толкает автомобиль.

"Что не сделаешь, чтобы Саня был доволен своей машиной. Парень давно мечтал о "гибриде", - подписал видео Беленюк.

"Машина прикоснулась к машине? Это уже ДТП", "Смотри, а то Сане понравится, и что тогда?", "Самые крутые ребята", "Две лошадиные силы. Одна в машине, другая толкает", "Зато на дороге никто не захочет выяснять отношения", - комментируют подписчики.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что Усик отказался от титула чемпиона мира.

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