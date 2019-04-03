Абсолютное ничто: американский боксер резко высказался о Ломаченко

Американский боксер Теофимо Лопес (12-0, 10 КО) резко высказался о чемпионе мира в легком весе по версиям WBO и WBА Василии Ломаченко (12-1, 9 КО).

Слова Лопеса приводит Boxingmonthly.

"Многие из тех парней, которые дрались с Ломаченко, проигрывали ему еще до выхода в ринг, потому что слишком много людей говорят о Ломаченко много хвалебных слов. А он ничто, абсолютное ничто. Надеюсь, что Энтони Кролла другой и не уважает Ломаченко. Думаю, это будет хороший бой. Уверен, Кролла серьезно подготовился и будет сфокусирован на победе.

Соперники просто слишком уважают Ломаченко, они напуганы. Они боятся открыться перед ним, потому что он нанесет слишком много ударов в тот момент, когда они откроются. Ломаченко думает, что он Бог в этом виде спорта. Если мы когда-нибудь встретимся, я покажу, что он не Бог, потому что есть только один Бог. Ломаченко ведет себя очень нескромно. Я унижу его. Я не уважаю его, вот в чем разница между мной и всеми остальными бойцами, которые возносят его на пьедестал", - сказал Лопес.

Напомним, свой следующий бой Ломаченко проведет 12 апреля, когда встретится с Кроллой.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что Ломаченко сделал заявление о своих ближайших планах.