Известный украинский спортсмен ярко высказался о выборах президента Украины

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк поделился мнением о выборах президента Украины.

Свое мнение Беленюк опубликовал в Instagram.

"Значит так, звонил Трампу, пообщались по душам. Он сказал, что разницы, кто станет президентом Украины для госдепа нет: они умеют договариваться со всеми.

Протест народа против Порошенко в виде голосов за Зеленского понятен! 5 лет списывания абсолютно всех бед на Кремль даже у самых "застегнутых" вызовет подозрения! Глобально на расклад геополитической картины такой сущий пустяк, как смена главы государства Украина, абсолютно никак не скажется. Ну а смена рыл у кормушки в самой стране нас не особо-то и волнует... Конечно если бы Ваш президент помимо "віри, мови, армії" добавил "инфраструктуру, защиту прав собственности, инвестиционный климат" ну или хотя бы меньше врал о ништяках, которые ждут страну при его избрании в 2014-м, возможно, проблем у него сейчас было бы меньше! Но сам понимаешь... Политика.. Тут все методы хороши для достижения результата.

Политтехнологии умело манипулируют людским сознанием. Как говорится: "было, есть и будет"! Так что не парься о том, кто победит на выборах, на жизнь 99% украинцев это абсолютно никак не повлияет, тренируйся и показывай результат, держи ухо в остро и рассчитывай на себя, это все что могу посоветовать", - написал Беленюк.

28-летний Беленюк является чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы, а также серебряным призером Олимпийских игр.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Порошенко дали необычные советы для победы на выборах.