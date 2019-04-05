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Один из лидеров киевского "Динамо" заинтересовал европейский клуб

пятница, 05 апреля 2019, 19:18

Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера в ближайшее трансферное окно может покинуть чемпионат Украины.

Как сообщает турецкая пресса, один из лидеров украинской команды может продолжить карьеру в местном "Фенербахче".

Руководство турецкого клуба летом собирается кардинально перестроить состав, и уже сейчас руководство подбирает список потенциальных новичков.

Ожидается, что 24-летний Кендзера заменит в "Фенербахче" 29-летнего Шенера Озбайраклы, который в конце сезона может сменить клубную прописку..

Томаш Кендзера стал игроком "Динамо" летом 2017 года. Польскому "Леху" киевляне заплатили за футболиста 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне на счету защитника 35 матчей за киевский клуб, в которых он забил четыре гола и сделал четыре ассиста.

Ранее "Апостроф" сообщал, что полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский рискует пропустить четвертьфинальный матч Кубка Украины против "Шахтера".

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