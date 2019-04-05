Усик - Такам: названы дата и место проведения супербоя

Бой между украинским боксером Александром Усиком (16-0, 12 КО) и камерунцем Карлосом Такамом (36-5-1, 28 КО) состоится 25 мая в Оксон-Хилле, штат Мэриленд (США).

Об этом сообщил промоутер украинца Эдди Хирн в своем Twitter.

Билеты поступят в продажу 10 апреля. Этот бой станет дебютным для Усика в супертяжелом весе.

Изначально планировалось, что бой между Усиком и Такамом состоится 18 мая. Но затем промоутеры решили перенести бой, так как в этот же день свой поединок проведет чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Усик похвастался очередной престижной наградой.