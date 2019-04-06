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Где смотреть онлайн Барселона - Атлетико: расписание трансляций

суббота, 06 апреля 2019, 10:26

6 апреля в матче 31-го тура чемпионата Испании каталонская "Барселона" на своем поле примет мадридский "Атлетико".

БАРСЕЛОНА - АТЛЕТИКО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

В эфире украинского ТВ прямая трансляция матча не запланирована. В сети встречу по платной подписке покажет стриминговый сервис Megogo. Кроме того, прямая трансляция будет доступна на российских телеканалах "Матч ТВ" и "Сетанта Спорт".

В турнирной таблице "Барселона" идет на первом месте с 80-ю очками, в то время как "матрасники" занимают второе место, отставая от лидера на восемь баллов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира.

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