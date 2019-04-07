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Шахтер - Динамо: серия пенальти

воскресенье, 07 апреля 2019, 20:49

Киевское "Динамо" вылетело из Кубка Украины, уступив в четвертьфинале донецкому "Шахтеру" в серии пенальти.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Динамо".

Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти "горняки" выиграли со счетом 4:3.

В серии пенальти за "Шахтер" забивали Исмаили, Майкон, Нем и Коваленко. При этом бойко парировал удар Соломона.

За "Динамо" забивали Цыганков, Сидклей и Кендзера. При этом не забили Шепелев и Миколенко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" вырвала победу в матче лидеров чемпионата Испании.

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