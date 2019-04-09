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Известный российский боксер согласился на бой с Усиком

вторник, 09 апреля 2019, 10:19

Известный российский боксер Александр Поветкин согласился на бой с украинским чемпионом Александром Усиком, который подыскивал себе соперника в супертяжелой весовой категории.

Однако, как рассказал в интервью YouTube-каналу VideoBoxing промоутер нашего соотечественника Александр Красюк, свой ответ россиянин дал слишком поздно.

"Такам – это даже не середняк, это боксер ближе к топам. Он дрался с Джошуа, Поветкиным, выглядит очень хорошо. Для перехода в новый вес – лучший тест. Он не был основным вариантом, велись переговоры с Поветкиным, но обстоятельства сложились так, что выбор пал на Такама.

Поветкин хотел провести бой за титул и не спешил вести переговоры. И когда у нас уже время поджимало, мы сделали окончательное предложение. Долгое время мы не получали ответа и решили драться с Такамом.

После этого Александр согласился на бой, но команда Усика уже начала настраиваться на Такама", - сказал Красюк.

Напомним, первым соперником Усика в супертяжелой весовой категории будет камерунец Карлос Такам. Бой состоится 25 мая в США.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Поветкин высказался о возможном бое против Усика.

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