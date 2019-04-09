Ливерпуль - Порту: стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Ливерпуля и "Порту" на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, который пройдет сегодня, 9 апреля, в Ливерпуле.

ЛИВЕРПУЛЬ - ПОРТУ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Милнер, Фабиньо, Хендерсон, Кейта, Салах, Мане, Фирмино.

"Порту": Касильяс, Макси Перейра, Фелипе, Милитао, Теллес, Корона, Данилу, Оливер Торрес, Отавио, Марега, Тикиньо.

Начало встречи - в 22.00.

Напомним, в полуфинале победитель этой пары попадает на сильнейшего в противостоянии "Аякса" и "Ювентуса".

Ранее "Апостроф" также опубликовал прогноз букмекеров на матч "Ливерпуль" - "Порту".