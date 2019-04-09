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Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

вторник, 09 апреля 2019, 14:29

9 апреля в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов сыграют английские клубы "Тоттенхэм Хотспур" и "Манчестер Сити". Встреча состоится в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - МАНЧЕСТЕР СИТИ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Явным фаворитом матча по версии букмекеров являются гости. На победу "Манчестер Сити" предлагается коэффициент 1,72. Ничья оценивается коэффициентом 3,75. На успех "Тоттенхэма" можно поставить с коэффициентом 4,50.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН МАТЧ "ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР" - "МАНЧЕСТЕР СИТИ"


Напомним, что "Тоттенхэм" занял второе место в группе В, а "Манчестер Сити" финишировал первым в группе F. В 1/8 финала "Тоттенхэм" оказался сильнее дортмундской "Боруссии" (3:0 и 0:1), а "Манчестер Сити" разбил "Шальке" (3:2 и 7:0).

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Ранее "Апостроф" сообщал, что Зинченко помог "Манчестер Сити" вернуть лидерство в чемпионате Англии.

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