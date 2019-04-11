Футболиста "Динамо" жестко наказали за матч с "Шахтером"

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Федерации футбола Украины (ФФУ) вынес жесткое наказание полузащитнику "Динамо" Денису Гармашу за удаление в матче 1/4 финала Кубка Украины против "Шахтера".

Об этом сообщила пресс-служба ФФУ.

28-летний футболист столичного клуба был дисквалифицирован на четыре игры внутренних соревнований по итогам сегодняшнего заседания КДК ФФУ. Это означает, что он пропустит матчи чемпионата страны против "Мариуполя", "Шахтера", "Львова" и "Александрии". Вернуться на поле игрок сможет уже в поединке против "Зари".

Напомним, Гармаш был удален с поля в матче против "Шахтера" на 61-й минуте. Красную карточку он получил за удар головой форварда донецкого клуба Жуниора Мораеса.

Ранее "Апостроф" сообщал, что эксперт громко раскритиковал трансфер "Динамо".