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Очередной шлак или великий бомбардир? Лучшие голы новичка "Динамо": опубликовано видео

четверг, 11 апреля 2019, 11:12

В среду, 10 апреля, "Динамо" объявило о подписании контракта с уругвайским форвардом Карлосом де Пеной.

Мнения у специалистов по этой сделке разделились. С одной стороны, до конца сезона киевляне, из-за травм потерявшие нескольких игроков группы атаки, заполучили опытного игрока, который поиграл в Испании и Англии. С другой стороны, появились критические замечания экспертов относительно этого трансфера.

"Апостроф" предлагает ближе познакомиться с очередным новичком столичного клуба. Представляем лучшие голы де Пены в составе его предыдущих клубов.

Напомним, де Пена перешел в "Динамо" на правах свободного агента. По условиям договора, подписанного между клубом и футболистом, летом стороны будут иметь возможность продлить сотрудничество.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный менеджер жестко высказался о матче "Шахтер" - "Динамо".

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