Ломаченко - Кролла: полное видео боя

Украинский боксер Василий Ломаченко защитил звание чемпиона мира в легком весе. В Лос-Анджелесе украинец выиграл у опытного экс-чемпиона мира из Великобритании Энтони Кроллы.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Кролла.

Бой продлился четыре раунда. С первой трехминутки украинский чемпион сразу же захватил центр ринга и принялся избивать соперника. В третьем раунде судья отсчитал британцу нокдаун. А уже в начале следующей трехминутки Ломаченко эффектно нокаутировал Кроллу.

ЛОМАЧЕНКО - КРОЛЛА: СМОТРЕТЬ ВИДЕО НОКАУТА

Таким образом, Ломаченко одержал двенадцатую победу в 13 боях на профессиональном уровне (десятую нокаутом), он сохранил чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и журнала The Ring.

ПОЛНОЕ ВИДЕО БОЯ