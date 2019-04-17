Барселона - Манчестер Юнайтед: видеообзор

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" разгромила "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:0. Встреча проходила в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Манчестер Юнайтед".

Мячи в составе каталонского клуба забивали Лионель Месси, оформивший дубль, и Филиппе Коутиньо.

"Барселона" Испания - "Манчестер Юнайтед" Англия - 3:0 (2:0)

Голы: Месси (16), Месси (20), Коутиньо (61).

"Барселона": тер Штеген, Роберто (Семеду, 70), Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 75), Коутиньо (Дембеле, 81), Месси, Суарес.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Джонс, Линделёф, Смоллинг, Янг, Фред, Мактоминай, Погба, Лингард (Санчес, 80), Марсьяль (Далот, 65), Рэшфорд (Лукаку, 73).

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Ранее "Апостроф" сообщал, что другим полуфиналистом турнира стал "Аякс".