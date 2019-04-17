Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур: стартовые составы

Стали известны стартовые составы английских клубов "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм Хотспур" на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 17 апреля. Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Этихад".

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Начало матча в 22:00.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Компани, Ляпорт, Менди, Гюндоган, Де Брейне, Д. Сильва, Б. Силва, Стерлинг, Агуэро.

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Ваньяма, Сиссоко, Эриксен, Алли, Моура, Сон.

Главный арбитр - Джюнейт Чакыр (Турция).

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