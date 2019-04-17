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В России приняли новое важное решение по футболистам, которые сидят в тюрьме

среда, 17 апреля 2019, 11:22
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Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву и нападающему "Зенита" Александру Кокорину.

Об этом сообщает телеканал 360.

Таким образом, Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий останутся в СИЗО "Бутырка" до 25 сентября этого года. В данный момент в Пресненском суде Москвы идет слушание по делу скандальных футболистов.

Напомним, что 8 октября прошлого года компания избила трех человек в Москве. В результате их действий пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин и водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

Ранее "Апостроф" сообщал, что арестованный российский футболист стал звездой "Бутырки".

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