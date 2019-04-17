Ювентус - Аякс: видеообзор матча

16 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сыграли итальянский "Ювентус" и нидерландский "Аякс". Встреча, которая проходила в Турине, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ювентус" - "Аякс".

СПЕЦПРОЕКТ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2018/2019: НОВОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ, ТАБЛИЦЫ, ВИДЕО ОБЗОРЫ ВСЕХ ИГР

Ювентус - Аякс 1:2 (первый матч 1:1)

Голы: Роналду, 28 - ван де Беек, 34, де Лигт, 67

Ювентус: Щесны, Де Шильо (Канселу, 64), Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро, Джан, Пьянич, Матюиди, Дибала (Кин, 46), Роналду, Бернардески (Бентанкур, 81).

Аякс: Онана, Велтман (Синкгравен, 11, Магальян, 83), Блинд, де Лигт, Мазрауи, Ф. де Йонг, ван де Беек, Шене, Зиех, Тадич, Нерес.

Предупреждения: Джан, Роналду.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА