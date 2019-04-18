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Украинский боксер провел открытую тренировку перед защитой титула в Киеве: опубликовано видео

четверг, 18 апреля 2019, 10:55
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Украинский боксер Денис Беринчик (10-0, 7 КО) и его соперник японец Нихито Аракава (32-6-2, 18 КО) провели открытую тренировку перед боем за титул.

Поединок состоится в Киеве 20 апреля в рамках вечера бокса. На кону в этом бою будет стоять титул чемпиона по версии WBO International в легком весе, которым владеет украинец.

Бой пройдет в киевском "Дворце спорта". В андеркарте главного боя выступит еще один известный украинский боксер Дмитрий Митрофанов.

Последний бой 30-летний Беринчик провел 23 июня прошлого года, добившись победы над колумбийцем Хосе Луисом Прието.

Что касается 37-летнего Аракавы, по прозвищу "японский Рокки", то он в последний раз выходил в ринг 26 января этого года, победив таиландца Тоэдсака Синана.

Ранее "Апостроф" сообщал, что непобедимый украинский боксер проведет защиту чемпионского пояса в Киеве.

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Раздел: Спорт Тема: Бокс
Теги: Беринчик, бокс

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