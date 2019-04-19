Назван лучший футболист недели в Лиге чемпионов: опубликовано фото

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал имя лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Им стал форвард "Барселоны" Лионель Месси.

Соперниками аргентинского футболиста были нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино, полузащитник "Тоттенхэм Хотспур" Сон Хын Мин и защитник "Аякса" Матейс де Лигт. В итоге в голосовании болельщиков большинство голосов получил лидер атак каталонского клуба.

Лучший игрок недели в #ЛигаЧемпионов - автор дубля в матче с "МЮ" Лео Месси! pic.twitter.com/yToyhmpjQJ — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 19 апреля 2019 г.

Напомним, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" Месси отметился дублем. Его голы помогли "Барселоне" разгромить "красных дьяволов" со счетом 3:0. В полуфинале турнира команда 31-летнего аргентинца сыграет с "Ливерпулем", который по сумме двух встреч оказался сильнее "Порту".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Бразилии арбитр досрочно завершил футбольный матч по необычной причине.