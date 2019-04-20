Украинская теннисистка в матче-триллере вышла в финал престижного турнира

Украинка Дарья Лопатецкая пробилась в финал престижного теннисного турнира серии ITF в Санта Маргерита ди Пула (Италия).

Соперницей 15-летней спортсменки из Харькова по полуфиналу была посеянная под шестым номером бельгийка Кимберли Циммерманн. Первый сет украинка выиграла в упорной борьбе - 6:4. Вторая партия осталась за соперницей - 1:6. В третьем сете Лопатецкая все же вырвала победу со счетом 6:4.

Соперницей нашей теннисистки в финале станет представительница Нидерландов Аранча Рус, которая обыграла Катинку фон Дайхманн из Лихтенштейна.

Лопатецкая занимает 251-е место в рейтинге WTA. В ноябре прошлого года она стала самой юной теннисисткой среди топ-500 лучших теннисисток мира.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучшая теннисистка Украины показала, как готовится к важному турниру.