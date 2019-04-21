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Бой американского чемпиона с британцем завершился громким скандалом

воскресенье, 21 апреля 2019, 08:27
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В воскресенье утром в Нью-Йорке в спорткомплексе Madison Square Garden состоялся бой за титул чемпиона по версии WBO в полусреднем весе между американцем Теренсом Кроуфордом (34-0, 25 КО) и британцем Амиром Ханом (33-4, 20 КО).

Уже в первом раунде американский чемпион отправил претендента в нокдаун. Однако развить свое преимущество Кроуфорду не удалось. В дальнейшем американец выглядел увереннее противника, однако и от Хана проходили опасные атаки. Развязка боя случилась в шестом раунде. Британец, пропустив от чемпиона удар ниже пояса, решил отказаться от продолжения боя. В итоге победу техническим нокаутом добыл Кроуфорд.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Беринчик уверенно защитил чемпионский титул.

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