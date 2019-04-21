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Кроуфорд - Хан: полное видео боя

воскресенье, 21 апреля 2019, 08:10
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В воскресенье утром 21 апреля в Нью-Йорке в Madison Square Garden состоялся бой за звание чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе. Оспаривали титул американец Теренс Кроуфорд (34-0, 25 КО) и британец Амир Хан (33-4, 20 КО).

"Апостроф" вел видеотрансляцию чемпионского боя Кроуфорд - Хан.

Победу техническим нокаутом в шестом раунде одержал Кроуфорд. Британец отказался продолжать бой после того, как получил удар ниже пояса. В итоге победа досталась американцу.

ПОЛНОЕ ВИДЕО БОЯ

Безоговорочным фаворитом данного боя у букмекеров считался Кроуфорд, который и владеет поясом WBO. Коэффициент на его победу составлял 1,06. На выигрыше Хана можно было заработать 8 гривен с поставленной одной.

Ранее "Апостроф" сообщал, что чемпионский бой обидчика Кличко сорвался из-за громкого скандала.

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