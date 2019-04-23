Футбольный триллер в Полтаве: "Ворскла" и "Десна" сыграли самый зрелищный матч сезона

В Полтаве завершился матч 25-го тура чемпионата Украины по футболу между местной "Ворсклой" и "Десной". Матч получился одним из самых зрелищных и захватывающих в сезоне.

Однако первый тайм не предвещал никакой интриги. За стартовые 45 минут игры гости трижды поразили ворота Александра Ткаченко. Забитыми мячами в составе "Десны" отметились Михаил Сергийчук, оформивший дубль, и Дмитрий Хлебас.

Но во второй половине встречи хозяева смогли сотворить невозможное: голы Артема Габелока, Вячеслава Шарпара с пенальти и Николаса Кареки принесли им ничью в практически проигранном матче.

Таким образом, "Десна" не подпустила "Ворсклу" к себе в турнирной таблице Премьер-Лиги. Команда из Чернигова занимает 7-е место, опережая полтавчан на 5 очков.

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