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Футбольный триллер в Полтаве: "Ворскла" и "Десна" сыграли самый зрелищный матч сезона

вторник, 23 апреля 2019, 21:46
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В Полтаве завершился матч 25-го тура чемпионата Украины по футболу между местной "Ворсклой" и "Десной". Матч получился одним из самых зрелищных и захватывающих в сезоне.

Однако первый тайм не предвещал никакой интриги. За стартовые 45 минут игры гости трижды поразили ворота Александра Ткаченко. Забитыми мячами в составе "Десны" отметились Михаил Сергийчук, оформивший дубль, и Дмитрий Хлебас.

Но во второй половине встречи хозяева смогли сотворить невозможное: голы Артема Габелока, Вячеслава Шарпара с пенальти и Николаса Кареки принесли им ничью в практически проигранном матче.

Таким образом, "Десна" не подпустила "Ворсклу" к себе в турнирной таблице Премьер-Лиги. Команда из Чернигова занимает 7-е место, опережая полтавчан на 5 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что молодежь "Динамо" и "Шахтера" в эпичной битве определила будущего чемпиона.

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