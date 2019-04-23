Непобедимый украинский боксер высказался о победе Зеленского: опубликовано видео

Абсолютный чемпион мира WBC, WBO, IBF в первом тяжелом весе украинец Александр Усик не оставил без внимания прошедшие в стране президентские выборы.

Во время прямой трансляции в социальной сети Усик поздравил Владимира Зеленского с победой и рассказал, как, по его мнению, должна измениться страна.

"У нас новый президент - великолепно. Знаете, что очень интересно? Посмотреть на тех оборотней, которые будут переворачиваться, перевоплощаться в другое обличие. На самом деле их нужно простить. Простить и посадить", - заявил Усик.

По состоянию на утро 23 апреля обработано 99,88% бюллетеней. Владимир Зеленский набрал 73,23% голосов избирателей, в то время как у Петра Порошенко - 24,45%.

Ранее "Апостроф" сообщал, что у Путина глупо соврали о просмотре дебатов Зеленского и Порошенко.