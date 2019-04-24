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Где смотреть онлайн Динамо - Шахтер: расписание трансляций

среда, 24 апреля 2019, 11:33
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В матче 25-го тура чемпионата Украины сыграют киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Встреча состоится 24 апреля в Киеве на стадионе "Олимпийский".

ДИНАМО - ШАХТЕР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 18:30.

Прямую трансляцию всеукраинского дерби можно будет посмотреть в эфире телеканала "2+2".

ДИНАМО - ШАХТЕР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

После 24 туров "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 56 очков. "Шахтер" находится на первом месте, имея в активе 63 очка.

Главный арбитр матча - Виталий Романов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" обыграл "Динамо" в 1/4 финала Кубка Украины.

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