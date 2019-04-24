Итальянский топ-клуб нарушил более чем 100-летнюю традицию: опубликовано фото

Итальянский "Ювентус" удивил фанатов игровой формой на следующий сезон.

Фотографии формы опубликовал сайт Footy Headlines.

Впервые в истории на форме туринского клуба будет размещена вертикальная розовая полоска, которая заменит привычные черно-белые полосы. При этом основные цвета формы останутся традиционно черно-белыми.

Напомним, что несколько дней назад "Ювентус" в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии. Этот титул стал 35-м в истории клуба, что является рекордом Италии. При этом "Ювентус" вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Италии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду громко высказался о своем рекорде.