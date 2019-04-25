Клуб Зинченко установил невероятный рекорд в чемпионате Англии

"Манчестер Сити" в матче 35-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" (2:0) установил новый рекорд результативности для английских клубов.

Об этом сообщает Twitter Gracenote Live.

После победы в манкунианском дерби на счету "Манчестер Сити" стало 157 голов в нынешнем сезоне во всех турнирах. Благодаря этому "горожане" побили собственное достижение, которое было установлено в сезоне-2013/14.

За три тура до финиша сезона "Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги, стал обладателем Кубка английской лиги, вышел в финал Кубка Англии, а также вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.

Напомним, что за "Манчестер Сити" выступает 22-летний украинский полузащитник Александр Зинченко, который в этом сезоне провел 24 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зинченко удивил своей невероятной статистикой.