Назван состав сборной Украины на чемпионат мира-2019

Главный тренер сборной Украины по хоккею Андрей Срюбко назвал состав команды на чемпионат мира, который пройдет в Таллине с 28 апреля по 4 мая.

Об этом сообщает сайт Федерации хоккея Украины.

В него вошли 22 хоккеиста:

Вратари: Богдан Дьяченко ("Донбасс"), Артур Оганджанян ("Огден Мустангз", WSHL, США)

Защитники: Всеволод Толстушко ("Кременчуг"), Андрей Григорьев, Владимир Романенко (оба – "Донбасс"), Даниил Скрипец ("Динамо"), Игорь Мережко ("Летбридж Харрикейнз", WHL, Канада), Денис Петрухно ("Галац", Румыния), Филипп Пангелов-Юлдашев (ЦСК ВВС Самара, ВХЛ)

Нападающие: Тимур Гриценко ("Кременчуг"), Виталий Лялька, Вадим Мазур (оба – "Донбасс"), Никита Коваленко ("Днепр"), Сергей Бабинец (МХК "Гуменне", Словакия), Никита Буценко ("Заглебие", Польша), Владислав Гаврик ("Михаловце", Словакия), Дмитрий Даниленко ("Саус Шор Кингс", NCDC, США), Олег Задоенко, Дмитрий Нименко (оба – "Стяуа", Румыния), Александр Пересунько ("Бостон Jr. Брюинз", NCDC, США), Владимир Чердак (МХК "Динамо"), Андрей Михнов ("Тыхы", Польша)

Сборная Украины сыграет в Дивизионе IB. Украинцы сыграют в одном группе с командами Польши, Японии, Эстонии, Румынии и Нидерландов.

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