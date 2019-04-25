Возвращение Кличко в ринг: появилась информация о неожиданном сопернике

Американский боксер Шэннон Бриггс (60-6-1) заявил, что ему предложили провести бой с украинцем Владимиром Кличко (64-5, 59 КО).

Слова Бригга приводит IFL TV.

"Мне позвонили в три утра и спросили, не хотел бы я провести бой с Кличко? Я сказал: "Let`s go champ!" Если бой произойдет, это будет здорово. Я говорю серьезно. Мне действительно позвонили ночью и предложили бой с Владимиром. Если чемпион вернется, то это будет настоящее землетрясение", - сказал Бриггс в интервью IFL TV.

Напомним, что стримминговый сервис DAZN на протяжении некоторого времени ведет переговоры с Кличко о возвращении в ринг.

Последний бой 43-летний украинец провел 29 апреля 2017 года и проиграл Энтони Джошуа. Кличко ранее являлся чемпионом мира по версиям WBO, IBF, IBO и WBA.

Что касается 47-летнего Бриггса, то он владел чемпионским поясом по версии WBO. В последний раз американец боксировал 21 мая 2016 года, одержав победу над аргентинцем Эмилио Зарате.

Ранее "Апостроф" сообщал, что за какую сумму Кличко готов вернуться в бокс.