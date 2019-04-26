Лучший кикбоксер планеты "вынес" наставника на тренировке: опубликовано видео

Действующий чемпион мира по кикбоксингу Рико Верхувен на одной из тренировок ударом ноги снес своего наставника.

Соответствующее видео уже появилось в сети интернет.

На занятии тренер и его подопечный отрабатывали удары ногами. После одного из них наставника буквально развернуло и он упал на настил. К счастью, в этом эпизоде тренеру удалось избежать травмы.

Отметим, что Верхувен также пробовал свои силы в боксе и боях без правил. В обоих видах спорта он провел по одному бою и оба выиграл досрочно. В кикбоксинге 30-летний нидерландец провел 61 бой, одержал 50 побед и потерпел 10 поражений. Один поединок с его участием завершился вничью.

Ранее "Апостроф" сообщал, что знаменитая спортсменка упала в обморок во время интервью.