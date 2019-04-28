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Манчестер Юнайтед - Челси: стартовые составы

воскресенье, 28 апреля 2019, 17:40
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Стали известны стартовые составы "Манчестер Юнайтед" и лондонского "Челси" на матч 36-го тура чемпионата Англии, который состоится сегодня, 28 апреля.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЧЕЛСИ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 18:30.

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Янг, Байи, Линделеф, Шоу, Матич, Погба, Эррера, Мата, Рэшфорд, Лукаку

Запасные: Ромеро, Дармиан, Рохо, Перейра, МакТоминай, Марсьяль, Санчес

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Ковачич, Виллиан, Азар, Игуаин

Запасные: Кабальеро, Кристенсен, Дзаппакоста, Лофтус-Чик, Баркли, Педро, Жиру

Главный арбитр - Мартин Аткинсон.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Манчестер Юнайтед" проиграл "Манчестер Сити" в матче английской Премьер-лиги.

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