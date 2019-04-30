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Один из лучших футболистов мира понесет серьезнейшее наказание за скандальный поступок

вторник, 30 апреля 2019, 14:58
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Форвард "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар может понести серьезное наказание за удар болельщика по окончанию проигранного финального матча Кубка Франции с "Ренном".

Об этом сообщает O Tempo.

В связи со скандальным поступком своего подопечного главный тренер сборной Бразилии Тите может исключить нападающего из состава национальной команды. Другим из вариантов наказания для футболиста может стать лишение его капитанской повязки.

Напомним, Неймар ударил болельщика после того, как тот оскорбил его перед церемонией награждения участников финального матча Кубка Франции. Момент инцидента был заснят на видео.

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из лучших футболистов мира лишился имущества на впечатляющую сумму.

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