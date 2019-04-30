Украинка с феноменальным результатом выиграла престижные соревнования: опубликовано видео

Украинка Виктория Хапилина стала победительницей престижных европейских соревнований - она выиграла 18-й Краковский марафон.

Победа нашей соотечественницей была одержана в великолепном стиле. Помимо продемонстрированного личного лучшего времени Хапилина установила рекорд трассы, улучшив его на 11 секунд, и выполнила олимпийский норматив. Победа позволила легкоатлетке из Мелитополя подняться на 8-е место в рейтинге лучших украинских марафонок в истории и заполучить лицензию на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Второй стала кенийская бегунья, отставшая от победительницы больше чем на 5 минут.

Отметим, что длина Краковского марафона составляет 42 км 195 м.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский чемпион рассказал об огромных проблемах при подготовке к Олимпиаде.