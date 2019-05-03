Мораес ярко отреагировал на решение УЕФА по делу о его натурализации

Нападающий сборной Украины и донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес прокомментировал решение УЕФА, которым были отклонены протесты федераций футбола Португалии и Люксембурга на его участие в играх отбора Евро-2020.

В Instagram натурализованный форвард отметил, что очень рад по поводу данного вердикта.

"Это был очень сложный период для всех нас: для Украины, президента Федерации футбола (ФФУ), команды, главного тренера и наших фанатов. И, конечно, для меня.

Я отдам себя всего ради национальной сборной Украины! Слава Украине! Героям Слава!", - написал Мораес.

Напомним, что в УЕФА отклонили протесты федераций футбола Люксембурга и Португалии на результаты матчей своих сборных против Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появились новые скандальные подробности в деле Мораеса.