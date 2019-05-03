RU   UA   EN  

пятница, 3 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

3 мая

18:39
​В США рассказали о возможности военного вторжения в Венесуэлу
18:29
Под Киевом поезд сбил школьника в наушниках: подробности ЧП
18:19
Мораес ярко отреагировал на решение УЕФА по делу о его натурализации
18:06
​В Украине стартовали испытания нового мощного оружия: фото
18:05
В военной части под Львовом произошло массовое отравление
17:31
​Оккупанты задержали в Крыму украинца: что известно
17:10
В Киеве полиция с погоней поймала банду квартирных воров: фото и видео
17:08
На сайте Рады появилась петиция об отмене языкового закона
16:59
​В Украине объявили штормовое предупреждение: опубликована карта
16:55
Украинского топ-судью отказались пускать в США: названа причина
16:44
Один из лучших футболистов мира понес серьезное наказание: опубликовано видео
16:42
​В Украине лопнул банк с 26-летней историей
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Мораес ярко отреагировал на решение УЕФА по делу о его натурализации

пятница, 03 мая 2019, 18:19
переглянути новину українською

Нападающий сборной Украины и донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес прокомментировал решение УЕФА, которым были отклонены протесты федераций футбола Португалии и Люксембурга на его участие в играх отбора Евро-2020.

В Instagram натурализованный форвард отметил, что очень рад по поводу данного вердикта.

"Это был очень сложный период для всех нас: для Украины, президента Федерации футбола (ФФУ), команды, главного тренера и наших фанатов. И, конечно, для меня.

Я отдам себя всего ради национальной сборной Украины! Слава Украине! Героям Слава!", - написал Мораес.

Напомним, что в УЕФА отклонили протесты федераций футбола Люксембурга и Португалии на результаты матчей своих сборных против Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появились новые скандальные подробности в деле Мораеса.

Новости

3 мая

18:39
​В США рассказали о возможности военного вторжения в Венесуэлу
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Арсенал - Валенсия - 3-1 Хроника матча, видео голов

Барселона - Ливерпуль - 3-0: Хроника матча, видео голов

Тоттенхэм Хотспур - Аякс - 0-1 Хроника матча, видео гола

Львов - Динамо - 0:1 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: