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В Португалии футбольный матч остановили по необычной причине: опубликовано видео
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В Португалии футбольный матч остановили по необычной причине: опубликовано видео

пятница, 03 мая 2019, 12:59
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Футбольный матч высшего португальского дивизиона между командами "Шавеш" и "Насьональ" был остановлен на несколько минут по необычной причине.

Об этом сообщает Tribuna.com.

В начале второго тайма, а именно на 56-й минуте, судья Луиш Годинью остановил матч из-за того, что у его помощника Жорже Круса возникли проблемы с желудком. Ассистент сообщил главному арбитру, что не может продолжить работу, так как ему срочно нужно в туалет. Игра возобновилась через три минуты. По возвращению на поле Крус в шуточной манере получил от Годинью красную карточку.

Сам матч завершился разгромной победой "Шавеша" со счетом 4:1. До остановки игры во втором тайме на табло светились "2:1".

Ранее "Апостроф" сообщал, что УЕФА объявил итоговое решение по делу о скандальной натурализации Мораеса.

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