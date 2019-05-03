В Португалии футбольный матч остановили по необычной причине: опубликовано видео

Футбольный матч высшего португальского дивизиона между командами "Шавеш" и "Насьональ" был остановлен на несколько минут по необычной причине.

Об этом сообщает Tribuna.com.

В начале второго тайма, а именно на 56-й минуте, судья Луиш Годинью остановил матч из-за того, что у его помощника Жорже Круса возникли проблемы с желудком. Ассистент сообщил главному арбитру, что не может продолжить работу, так как ему срочно нужно в туалет. Игра возобновилась через три минуты. По возвращению на поле Крус в шуточной манере получил от Годинью красную карточку.

Сам матч завершился разгромной победой "Шавеша" со счетом 4:1. До остановки игры во втором тайме на табло светились "2:1".

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