Украинки добились невероятного достижения на престижном турнире в Мадриде

Основная сетка грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде еще не стартовала, а украинские теннисистки уже установили национальный рекорд.

Об этом сообщает sport.ua.

Так, впервые в истории украинского женского тенниса в основной сетке турнира данной категории выступят сразу пять наших соотечественниц. К Элине Свитолиной, Лесе Цуренко и Даяне Ястремской, которые были заявлены для участия в турнире изначально, присоединились Катерина Козлова и Марта Костюк, преодолевшие квалификационный раунд.

Предыдущим достижением для Украины было участие четырех теннисисток в основной сетке турнира серии Premier Mandatory.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинка вышла в финал престижного турнира в Германии.