Хватило на 50 секунд: украинец дебютировал в UFC, видео

Украинский тяжеловес Сергей Спивак провел свой дебютный бой в рамках лиги боев по смешанным единоборствам UFC.

Боксер-профессионал, не знавший ранее поражений в ринге (9 боев - 9 побед) встречался с американцем Уолтом Харрисом.

Встреча проходила в Оттаве (Канада) и завершилась победой оппонента украинского спортсмена.

В октагоне наш соотечественник сумел продержаться всего 50 секунд и проиграл опытному 35-летнему американцу нокаутом.

Свой последний бой на профессиональном ринге украинец провел в сентябре прошлого года, когда победил американца Тони Лопеса в киевском Дворце спорта.

Ранее "Апостроф" сообщал, что чемпион мира по боксу в легком весе по версиям WBA, WBO и журнала The Ring Василий Ломаченко готов выйти в ринг против ирландского бойца UFC Конора Макгрегора.