RU   UA   EN  

воскресенье, 5 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

5 мая

16:38
Сперва Донбасс, потом Крым: Кравчук дал Зеленскому совет по умиротворению России
16:17
Появились подробности смерти от бубонной чумы в Монголии
16:15
В России смертельный пожар охватил целую область: фото
16:02
Лучшая теннисистка Украины опозорилась на крупном турнире
15:49
NASA показало впечатляющее фото Вселенной, которое снимали 16 лет
15:47
Украинский альпинист погиб на самой высокой вершине России
15:46
Немецкий топ-клуб объявил о расставании с двумя легендарными футболистами
15:25
Бабы нарожали: сеть разозлило фото с военного парада в Крыму
15:02
На Донбассе задержали 14 пособников боевиков
14:47
Под Винницей четверо людей погибли в страшном ДТП: фото
14:46
Где смотреть онлайн Аякс - Тоттенхэм Хотспур: расписание трансляций
14:24
В Киеве снесут мост через Днепр
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Немецкий топ-клуб объявил о расставании с двумя легендарными футболистами

воскресенье, 05 мая 2019, 15:46
переглянути новину українською

Полузащитники "Баварии" Франк Рибери и Арьен Роббен покинут команду по окончании нынешнего сезона.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракты обоих игроков истекают ближайшим летом и стороны решили их не продлевать. Таким образом, Рибери и Роббен могут перейти в другие клубы бесплатно.

36-летний Рибери выступает за "Баварию" с 2007 года. Всего за мюнхенский клуб он провел 422 матча, в которых забил 123 гола и отдал 183 результативные передачи. 8-кратный чемпион Германии, 5-кратный обладатель Кубка Германии, 4-кратный обладатель Суперкубка Германии, победитель Лиги чемпионов.

35-летний Роббен перешел в "Баварию" летом 2009 года, сыграл за клуб 306 матчей, забил 143 мяча и отдал 101 голевую передачу. В составе "Баварии" он семь раз становился чемпионом Германии, 4-кратный обладатель Кубка Германии, 5-кратный обладатель Суперкубка Германии, победитель Лиги чемпионов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Бавария" объявила о громком трансфере.

Новости

5 мая

16:38
Сперва Донбасс, потом Крым: Кравчук дал Зеленскому совет по умиротворению России
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Шахтер - Львов 5-0 Хроника матча, видео голов

Динамо - Александрия - 1-1 Хроника матча, видео голов

Арсенал - Валенсия - 3-1 Хроника матча, видео голов

Барселона - Ливерпуль - 3-0: Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: