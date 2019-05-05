Немецкий топ-клуб объявил о расставании с двумя легендарными футболистами

Полузащитники "Баварии" Франк Рибери и Арьен Роббен покинут команду по окончании нынешнего сезона.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракты обоих игроков истекают ближайшим летом и стороны решили их не продлевать. Таким образом, Рибери и Роббен могут перейти в другие клубы бесплатно.

36-летний Рибери выступает за "Баварию" с 2007 года. Всего за мюнхенский клуб он провел 422 матча, в которых забил 123 гола и отдал 183 результативные передачи. 8-кратный чемпион Германии, 5-кратный обладатель Кубка Германии, 4-кратный обладатель Суперкубка Германии, победитель Лиги чемпионов.

35-летний Роббен перешел в "Баварию" летом 2009 года, сыграл за клуб 306 матчей, забил 143 мяча и отдал 101 голевую передачу. В составе "Баварии" он семь раз становился чемпионом Германии, 4-кратный обладатель Кубка Германии, 5-кратный обладатель Суперкубка Германии, победитель Лиги чемпионов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Бавария" объявила о громком трансфере.