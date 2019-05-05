Появился неожиданный претендент на бой с Ломаченко

Украинский боксер Денис Беринчик (11-0, 7 КО) может стать официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), которым владеет украинец Василий Ломаченко (13-1, 10 КО).

Об этом сообщает официальный сайт WBO.

"Беринчик может стать обязательным претендентом на борьбу с чемпионом мира к концу 2019 года", - говорится в заявлении WBO.

31-летний Беринчик несколько недель назад защитил титул чемпиона по версии WBO International в легком весе в бою с японцем Нихито Аракавой (32-7-2, 18 КО).

Что касается 31-летнего Ломаченко, то в середине апреля он защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO в поединке с Энтони Кроллой (34-7-3). В этом бою украинец получил травму руки и выбыл из строя на несколько месяцев.

Ранее "Апостроф" сообщал, что обидчик украинского боксера потерпел поражение в чемпионском бою.