Трамп завоевал титул чемпиона мира

В понедельник, 6 мая, состоялся финальный матч чемпионата мира по снукеру. В главной игре турнира встретились британцы - шотландец Джон Хиггинс и англичанин Джадд Трамп.

Встреча завершилась победой последнего со счетом 18:9. Матч продлился чуть более семи часов, что считается совсем немного как для финальной игры.

Для англичанина эта победа стала знаковой сразу в нескольких смыслах. Он стал 21-м чемпионом мира, поднялся в мировом рейтинге сразу на второе место и стал первым в истории снукера игроком, который за сезон заработал свыше миллиона фунтов стерлингов призовых.

Отметим, что восемь лет назад Хиггинс и Трамп уже встречались в финале чемпионата мира и тогда победу одержал первый.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Англии вскоре завершится чемпионская гонка.