Невероятные эмоции "Тоттенхэм Хотспур" после фантастического полуфинала Лиги чемпионов: видео

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм Хотспур" в гостях обыграл "Аякс" со счетом 3:2. Победный гол, который и вывел команду в финал турнира, "шпоры" забили на 90+6-й минуте.

После матча футболисты, тренерский штаб и персонал команды ярко отпраздновали свой успех. Многие, в том числе и главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино не скрывал слез. Полузащитник лондонцев Лукас Моура, оформивший в матче хет-трик, и вовсе назвал вчерашний день лучшим в своей жизни.

